中評社北京3月19日電／網評：多管齊下支援港企“走出去”



來源：大公網 作者：蔡冠深



當前全球政經局勢複雜多變，國際經貿以及營商環境充滿不確定性，對香港企業特別是中小企業務營運與市場拓展帶來相當挑戰。特區政府一直透過不同資助計劃，紓緩中小企的經營壓力。早前當局就“BUD專項基金”及“中小企業市場推廣基金”推出優化措施，以更聚焦和可持續方式支援中小企。面對公共財政負擔壓力，筆者認同當局有必要適度調整對中小企的資助規模，正如新一份預算案指出，平衡公共財政與投資未來同樣重要，支援中小企持續發展正是促進香港產業未來布局的重要一環，期望當局在平衡公共財政的同時，也要支援企業發展，鞏固及提振工商界對經營前景的信心。



隨著國際地緣政局、貿易衝突和保護主義持續升溫，香港作為外向型和高度依賴國際貿易及外來投資的經濟體，難免受到考驗。香港中華總商會於年初進行年度會員意見調查，結果顯示近半從事製造業及進出口貿易的受訪會員憂慮地緣政局緊張、中美關係不確定等因素將對今年經濟與營商環境構成十分大或頗大影響。



為應對外圍環境帶來的挑戰，各行各業都需要積極變革，激發創新活力，開辟新發展領域。港商近年亦積極在東盟等周邊地區設立新的生產線，通過推動產業升級轉型，積極探索創科與跨境電商等多元業務發展機遇。特區政府推出包括“BUD專項基金”、“中小企業市場推廣基金”、“中小企融資擔保計劃”等一系列支援中小企措施，對裝備企業升級轉型發揮積極作用。



以“BUD專項基金”為例，自2012年推出以來，共批出62億元資助額，獲資助地域及項目範圍亦不斷擴大，對提升受惠企業的技術創新、市場競爭力以及長期發展均產生正面作用。早前當局提出優化“BUD專項基金”措施，包括放寬申請易遞交申請項目的期限、增加可獲資助的項目措施等，相信能協助港商擴展業務版圖。