中評社北京3月19日電／網評：把握好香港擔當 履行好職責義務



來源：大公網 作者：卓 銘



今年全國兩會是在“十四五”規劃收官之年舉辦的一次非常重要的會議，亦為香港指名了新時代的發展目標。各界要站在政治和全局的高度把握好香港角色、香港方向、香港擔當，履行好職責義務。事實上，香港的未來與國家發展大局密不可分，衹有準確認識國家發展的重大方向和重要意涵，香港才能在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興過程中發揮獨特優勢，加快實現發展的新突破。



全國兩會不但就國家各領域工作作出一系列重大部署，而且為香港在中國式現代化進程中更好發揮作用提供了清晰指引。在政府工作報告中，直接涉港的部分提出了“深化國際交往合作，更好融入國家發展大局”等要求。需要看到的是，這不應被視為香港“僅有”的任務。



政府工作報告提出了十大工作任務，當中不少都與香港的定位和優勢密切相關，只要運用得宜，在國家未來的發展進程中，香港可謂機遇處處，更是大有可為。



例如報告提出“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求”的部分，香港作為國際金融中心，其自由市場經濟在擴大國內需求方面無疑具有獨特優勢。最直接的舉措，便是利用金融中心地位，為內地吸引和引導海外資金，投入提升消費便利性的基建項目，例如交通、電商物流平台等等，以進一步提升市場運轉效率，促進內需增長。



始終保持宏觀開闊思維



另一方面，香港不能忘記自身也是國家內循環的重要組成部分，旅遊業始終是香港不能忽視的支柱產業之一。而內地遊客作為香港旅遊業的重要客源，未來香港可針對內地遊客推動更多優惠政策，比如購物券、文化體驗套票、爭取更多“一簽多行”城市等等，以提高內地遊客在零售、餐飲及娛樂方面的消費。