美印關係展望：從表面熱絡到實際謹慎

2月13日，美國總統特朗普（右）與到訪的印度總理莫迪在華盛頓白宮出席聯合記者會。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月19日電／據中國青年報報導，近日，印度總理莫迪在一檔播客節目中詳細闡述了印中關係，表示中印偶爾出現分歧在所難免，並強調衹有通過對話才能建立一種符合兩國最大利益的穩定合作關係。這一積極表態獲得了中方新聞發言人的讚賞，意味著中印有望進入新一輪積極互動。



為什麼中印關係會在多年低谷之後突然轉圜？這可能還是要從印美關係這一影響中印關係的最大變量說起。



特朗普再次當選美國總統，將美印關係推入戰略調整期。美印經常被稱為“天然夥伴”，但從莫迪2月訪美就不難看出，雙方的合作始終充滿著複雜的現實考量和利益博弈。特朗普重返白宮後，這種博弈將更加明顯，且很有可能成為未來一個時期美印交往的主基調。



美印最近一輪互動展現出，印度在短期內得到了“面子”，而美國則希望獲得實際利益，也就是“里子”。莫迪訪美後，雙方軍事技術和產業科技領域的合作顯得尤為高調，一連出台多個“縮略字母”組成的合作倡議，試圖展現美印合作水平之高。這些高技術合作項目表面上給莫迪政府及印度國內民眾帶來了“高大上”的感覺，但從實際效果來看，這些項目並沒有規定合作期限和兌現方式。這種安排對美國而言幾乎不用支付現價成本，也完全無須擔憂印度真的實現產業科技趕超。



然而，在能源、軍火等更注重現貨交易的領域，美國則更加謀求“里子”。特朗普政府的最迫切訴求是印度能帶來實實在在的經濟利益。印度在軍火和能源領域本身需求強勁，在採購上有剛性需求，因此關鍵問題不在於買不買，而在於印度從誰那裡買。但這也意味著，如果印度決定購買更多美國產品，就必然減少自俄法等國的採購。因此，印度不得不權衡利弊，確定滿足特朗普要求帶來的綜合利益是否超過得罪其他合作夥伴帶來的損失。



本輪美印互動，也體現出特朗普政府與拜登政府對“印太戰略”截然不同的取向。與拜登政府幾乎不講條件地突出印度戰略地位的做法不同，特朗普政府採取了交易式的戰略外交：不再單純強調印度“對抗中國”關鍵作用，唯恐印方自鳴得意、坐地起價，反而是通過明碼標價，讓印度“認清自身位置”，再提高對印要價。



在這種戰略下，特朗普明顯收縮了美國在南亞和印度洋地區的戰略投入，甚至在記者會上公然表示“要把孟加拉國交給莫迪總理”。這意味著印度在域內可能獲得更大自主權和影響力，但同時也要獨自面對地緣戰略競爭壓力，並應對由此產生的各類風險。對於特朗普政府來說，這一方面滿足了印度的大國野心，另一方面也將印度置於更大壓力之下，又獲得了向印度推銷武器裝備的理由。