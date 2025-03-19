國際奧委會第144次全會在古奧林匹亞開幕

中評社北京3月19日電／據新華社報導，國際奧委會第144次全會18日於希臘古奧林匹亞莊嚴啟幕。細密的春雨浸潤著這座承載近3000年奧運文明的歷史聖地，現代奧林匹克運動又一次迎來承前啟後的關鍵節點。



本次全會將於19日至21日在希臘西南部的納瓦裡諾海岸度假村內舉行，其中最重要的一項議程是20日的主席選舉。國際奧委會副主席小薩馬蘭奇，國際奧委會執委、運動員委員會前主席柯絲蒂·考文垂，世界田聯主席塞巴斯蒂安·科，國際自行車聯盟主席大衛·拉帕爾蒂安，國際雪聯主席約翰·埃利亞施，國際奧委會執委費薩爾·侯賽因和國際體操聯合會主席渡邊守成等七名候選人將參選。



這七名候選人同其他國際奧委會委員一起，都來到了古奧林匹亞。希臘新任總統康斯坦丁諾斯·塔蘇拉斯也出席了開幕式。



古奧林匹亞是古代奧運會的發源地，國際奧委會選擇在位於古奧林匹亞的國際奧林匹克學院召開全會開幕式，彰顯著對奧林匹克本源的深切致敬。



國際奧委會主席巴赫在開幕式致辭時表示：“歷史長河中總有星辰交輝的罕見時刻。在古奧林匹亞召開全會正是這樣的時刻——此刻，奧林匹克的過去、現在與未來在此交匯。”



“奧林匹克運動會及其承載的價值觀已跨越千年長河。”巴赫說，“正是這些價值觀使奧運會獨一無二。作為守護者，我們需要團結一致來踐行這些價值觀。它們時刻提醒我們：個體屬於更宏大的文明傳承。因此必須始終堅持價值觀引領——以謙恭莊嚴的姿態將其傳遞給下一代。”



巴赫同時警示價值觀的脆弱性：“當政治與商業利益壓倒體育精神，古代奧運會走向消亡，沉寂於歷史近兩千載。直到131年前，顧拜旦復興奧運，其思想核心始終是以體育價值觀讓世界更美好。”