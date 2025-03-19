頂級展商陣容首發上海，AI科技煥新生活

中評社北京3月19日電／據新華網報導，3月20－23日，2025年中國家電及消費電子博覽會（AWE2025）將在上海新國際博覽中心舉行。本屆展會以“AI科技、AI生活”為主題，吸引千餘家領先的家電及消費電子企業參展，全景展示家電及消費電子領域的前沿成果，呈現AI賦能的智慧生活新產品、新方案、新場景。



頂級展商齊聚，被納入“首發上海”系列活動



隨著產業創新的深入推進，“首發經濟”正在成為提升消費能級、打造新消費增長點、促進高質量發展的重要抓手。作為領先的智慧生活展示體驗平台，AWE2025將成為“首發經濟”政策落地的關鍵載體，被納入“首發上海”系列活動，成為上海市商務委重點支持的消費展會之一。



本次AWE將匯聚家電與消費電子領域頂流展商陣容，包括博世家電、西門子家電、Fisher＆Paykel、鬆下、三星、索尼、LG、Gorenje、ASKO、惠而浦、日立、THOMSON、Honeywell、Laurastar、西屋等國際品牌；海爾智家、海信、TCL、雷鳥、卡薩帝、長虹、格力、三翼鳥、方太、老板電器、華帝、萬和、萬家樂、奧克斯、九陽、蘇泊爾、小熊電器、愛仕達、萊克、科沃斯、添可、追覓、石頭、飛科等國內家電巨頭與細分領域龍頭企業；華為、比亞迪、海思、宇樹等科技創新與AI生態領域領軍企業；螢石、韶音、舒福德、夢百合、MPE、UWA、浩瀚、AEKE、爐石、幻陸、恩雅、奕斯偉、聆思科技、Realtek、慶科、宜居雲、力合微、晶豐明源、必易微等智能家居／3C／芯片等細分領域獨角獸企業。這些企業將會在AWE2025上舉行百餘場發布會，其中、中國首展、區域首秀的新品將獲“首發上海”標識，充分展示各大企業標杆產品及前沿技術的獨特魅力。



亮點展區紛呈，打造與AI深度融合的智慧生活



AI已成為推動家電及消費電子行業變革的核心引擎，從AI家電到智能機器人，從全場景智慧互聯到綠色低碳升級，AWE2025以“AI”為題，帶領行業和消費者共同體驗AI賦能的智慧生活新方式，讓創新真正觸手可及。

