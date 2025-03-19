德國聯邦議院通過巨額財政草案

中評社北京3月19日電／據新華社報導，德國聯邦議院18日通過一項涉及數千億歐元的財政方案草案，批准修訂德國《基本法》，以擴大債務用於基礎設施建設、國防開支和氣候保護等關鍵領域。



聯邦議院當天發布公告說，根據草案，德國《基本法》中“債務刹車”條款將進行調整，以放寬政府債務上限，為國防等大規模支出提供資金支持。未來，當國防開支以及部分安全政策支出超過一定數額時，將不再計入《基本法》規定的債務限制。



草案提出，通過債務融資設立總額5000億歐元的特別基金，用於交通、電網等基礎設施建設。該基金將被認定為額外債務，不計入現行債務上限。其中，1000億歐元將注入現有的氣候與轉型基金，以支持能源轉型和氣候保護；另有1000億歐元將提供給各聯邦州用於投資。根據草案，該特別基金使用期限為12年，相較原草案提出的10年有所延長。



這項財政方案由德國聯盟黨與社會民主黨在聯合組閣談判中提出。在當天聯邦議院表決中，草案以513票贊成、207票反對、0票棄權的表決結果獲得三分之二多數票支持。草案隨後將提交聯邦參議院，並需獲得三分之二多數票支持方可最終通過。多家德國主流媒體認為，後續表決通過的可能性較大。



“債務刹車”是德國政府為防範債務過快增長而制定的一項財政規定，於2009年寫入《基本法》。該規定要求聯邦政府每年結構性新增債務不得超過國內生產總值的0.35%。