8天變9個月　美滯留太空宇航員終返地球

中評社北京3月19日電／據新華社報導，在國際空間站滯留超過9個月的美國宇航員威爾莫爾和威廉姆斯搭乘美國太空探索技術公司“龍”飛船於美國東部時間18日返回地球。



一同返航的還有美國宇航員尼克·黑格和俄羅斯宇航員亞歷山大·戈爾布諾夫。



據美國航天局直播，搭載這4名“Crew－9”任務宇航員的“自由”號“龍”飛船於美國東部時間18日1時05分（北京時間18日13時05分）脫離國際空間站啟程返航。經過近17個小時飛行後，飛船於美國東部時間18日17時57分（北京時間19日5時57分）在佛羅裡達州附近海域濺落。



在濺落點附近等待的回收船對飛船進行打撈和安全回收。待飛船被抬升至甲板上固定後，艙門打開，4名宇航員在醫療團隊協助下依次出艙，他們面帶微笑向迎接團隊揮手致意。據介紹，他們將接受常規醫療檢查，隨後乘飛機前往位於休斯敦的美國航天局約翰遜航天中心與家人團聚。



威爾莫爾和威廉姆斯去年6月5日搭乘美國波音公司“星際客機”飛赴國際空間站，執行該飛船首次載人試飛任務。這艘飛船6月6日飛抵空間站，原定6月14日返航，但由於出現推進器故障和氦氣洩漏等問題，返航時間一再推遲。出於安全考慮，美航天局最終決定讓“星際客機”在9月6日脫離空間站不載人返回地球，而這兩名宇航員於今年3月改乘“龍”飛船返回地球。他們返回前在太空總共停留286天。黑格和戈爾布諾夫於2024年9月28日搭乘“自由”號“龍”飛船飛赴空間站，在太空停留171天。