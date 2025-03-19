美擬實施簽證限制　耶魯促留學生返美

中評社北京3月19日電／據大公網報導，綜合《衛報》報導：美媒日前披露，美國總統特朗普正考慮對多達43個國家的公民實施簽證限制。耶魯大學法學院教授16日向國際學生發出警告，提醒在境外的學生盡快回到美國，在美國的學生則應盡量避免出境，以免遭到驅逐。



耶魯大學法學院教授艾哈邁德和威什尼16日晚向可能受特朗普簽證限制影響的國際學生發送電郵，提醒他們留意政策變動。



艾哈邁德和威什尼教授表示，儘管特朗普政府尚未正式公布簽證限制政策，但當局可能立即暫停接納來自目標國家的公民，就像特朗普在第一個任期內所做的那樣。布朗大學也發布了類似的通知。



美媒此前披露，特朗普政府考慮對43個國家的公民實施簽證限制，其中被列入“紅色名單”的阿富汗、古巴、伊朗等11個國家的公民將被全面禁止入境；被列入“橙色名單”的俄羅斯、白俄羅斯、巴基斯坦、緬甸等國的公民將面臨嚴格的簽證限制；被列入“黃色名單”的安哥拉、貝寧、柬埔寨等國須在60天內解決“安全問題”，否則也將面臨簽證限制。



耶魯大學警告說，即便不在限制名單上，國際學生入境美國時也可能被詢問是否支持巴勒斯坦等“敏感問題”，且可能因“回答錯誤”被吊銷簽證。本月早些時候，哥倫比亞大學巴勒斯坦研究生哈利勒就因去年參加支持巴勒斯坦的示威活動而面臨驅逐。