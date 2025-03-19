內塔尼亞胡頻撤換高官　謀獨攬大權

中評社北京3月19日電／據大公網報導，綜合法新社、半島電視台、美聯社報導：以色列總理內塔尼亞胡16日表示，將在本周內尋求解除以色列國家安全總局（辛貝特）局長巴爾的職務。巴爾直指此舉出於政治目的，並稱內塔尼亞胡希望得到“個人忠誠”。內塔尼亞胡當天表示，他對巴爾領導辛貝特的能力早已喪失信心，因而決定向政府提議結束巴爾的任期。罷免投票預計將在19日的特別內閣會議上進行。



以媒披露，最近幾周，內塔尼亞胡和巴爾就辛貝特改革問題公開爭吵，該機構被指控未能阻止2023年10月7日哈馬斯對以色列發動的突襲。



巴爾16日晚些時候發表聲明稱，他認為內塔尼亞胡解雇他的決定，與辛貝特未能阻止哈馬斯襲擊無關，而是出於政治動機，“總理對個人忠誠的期望與公眾利益相矛盾”。



內塔尼亞胡去年11月解職時任國防部長加蘭特，時任以軍總參謀長哈萊維則於今年1月辭職。但內塔尼亞胡本人一直拒絕就哈馬斯襲擊啟動全國性調查，也拒絕引咎辭職。



由於以軍18日恢復對加沙的軍事行動，內塔尼亞胡原定當天在腐敗案審判中出庭作證的安排被取消。去年12月，內塔尼亞胡因涉嫌貪腐案受到刑事指控。哈馬斯約旦河西岸領導人賈巴林曾經表示，內塔尼亞胡拖延戰爭是為了避免法庭審判。