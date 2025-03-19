擁抱青年人　實體店煥發新活力

安徽省合肥市蜀山区将原机械化粮库改造为新型商业设施，构建沉浸式消费场景，受到青年人喜欢。图为两位青年人在体验木工製作项目。（图片来源：人民日报） 中評社北京3月19日電／據人民日報報導，青年人的新型消費需求，正帶動線下實體店形成更多消費熱點，比如以場景化消費為特點的沉浸式體驗經濟，以興趣圈層為紐帶的社群化消費模式，以文化IP為載體的情感消費升級，以智能交互為支撐的科技消費形態等。以“青年人”為主體，以“青年人的新需求”為導向，實體店積極創新，有望迎來新一輪發展機遇。



有人說，“實體店正在失去年輕人。”中國互聯網絡信息中心發布的《互聯網助力數字消費發展藍皮書》顯示，我國網絡購物用戶規模已超過9億人，其中90後、00後是數字消費主力軍。看起來，青年人對線上消費更感興趣。



真的是這樣嗎？我們走訪多家實體店發現，青年人喜歡線上消費與熱衷逛店並不矛盾。不少實體店主動擁抱青年人，積極轉型求變，通過科技賦能、線上線下聯動等方式，錨定青年人的社交需要、體驗需要、精神文化需要，打造沉浸式、體驗式、互動式消費新場景、新業態、新模式，不斷增強對青年人新的吸引力，煥發出新的發展活力。



豐富場景，刷新社交體驗



“祝你生日快樂……”晚餐時分，在北京市朝陽區合生匯購物中心的凑凑火鍋·茶憩·歡唱店內，一群青年人聚在一起，邊享受熱氣騰騰的火鍋美食，邊放聲歌唱。



“在手機上刷到這家火鍋店開了KTV，感覺很新奇，就把生日聚餐定在了這裡。”北京某公司年輕員工劉宇傑說，“這裡很適合青年人聚會，價格不貴，性價比不錯！”



據介紹，近年來，凑凑火鍋推出新菜品、引入KTV新業態，一些門店升級為“火鍋＋茶憩＋歡唱”新模式，通過拓展用餐場景，增強互動性和趣味性，提升消費者的社交體驗。



店內共設有6個KTV包廂，每個包廂可容納6—8人，現場用餐的顧客幾乎都是青年人。店內工作人員介紹，凑凑的KTV包廂不設置最低消費，只需提前預訂，就可以免費歡唱3小時。“包廂非常受歡迎，節假日或周末用餐需要提前一周左右預訂。”

