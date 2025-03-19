黑龍江：堅持懲治誣告與澄清正名並重

參觀者在蘇州市吳江區平望鎮廉潔教育基地鶯湖廉園內參觀（圖片來源：新華社） 中評社北京3月19日電／據中國紀檢監察報報導，“經調查核實，反映的鬆嶺區衛生健康局局長韓某梅違規核銷資金有關問題不屬實，現予以澄清……”近日，黑龍江省大興安嶺地區鬆嶺區紀委監委以書面形式對韓某梅受到不實舉報問題予以澄清正名，讓受到不實舉報的幹部如釋重負。



澄清正名是關愛保護黨員幹部、激勵擔當作為的重要舉措。大興安嶺地區紀委監委推動澄清正名、打擊誣告、暖心回訪等各項工作綜合發力，通過組織召開懲治誣告陷害專項治理動員會、推進會，制發專項治理方案、成立工作專班，細化工作措施，強力推進澄清正名工作。該地區紀委監委加大線索篩查力度，組織信訪和案件監督管理室、案件審理室、派駐紀檢監察組等，對近年來重復件等異常舉報行為以及全部查否件進行全面梳理，進一步篩查存在誣告陷害嫌疑的重要問題線索，按照程序移送公安機關。



大興安嶺地區紀委監委堅持懲治誣告陷害行為與澄清正名並重，聯合公安部門對故意造謠、誹謗誣告行為堅決嚴厲打擊，依法依規處理。該地區紀委監委注重從源頭髮力，將澄清正名與紀律教育相結合，充分利用廣播電視、報刊網站、微信公眾號等平台載體，堅持“線上線下全覆蓋，宣傳貼近群眾”的原則，引導群眾依法依規、有序如實舉報。



截至目前，各縣（市、區）紀委監委累計轉發省級、地級專項治理公告137次，電視台轉載專項治理公告110餘次。