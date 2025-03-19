美墨之間，“關稅大棒”比邊境墻更冰冷

中評社北京3月19日電／據新華社報導，美國國土安全部長克麗絲蒂·諾姆日前發布一段視頻，視頻中她站在亞利桑那州美墨邊境牆旁宣布：這里將增建7英裡（約11.27公裡）的邊境牆，“讓美國再次安全”。墨西哥總統辛鮑姆隨後回應，堅決反對擴建墨美邊境牆，“對兩國來說，最好的方式始終是搭建橋梁，而不是修建圍牆”。



此時橫亘在美國和墨西哥這對鄰居之間的，不僅有邊境牆這道“有形的牆”，還有更高的“無形的牆”。比鋼柱和混凝土更冰冷的，是美國肆意揮舞的“關稅大棒”。3月4日，美國對墨西哥和加拿大加征25%關稅生效。3月6日，美國宣布調整政策，對符合美墨加協定優惠條件的進口商品免征關稅，直至4月2日。短期的關稅豁免根本無濟於事，對於經濟與美國深度綁定的墨西哥而言，反復無常的美國關稅政策始終是高懸頭頂的“達摩克利斯之劍”。



3月9日，墨西哥城市中心憲法廣場舉行了大規模集會，上萬面國旗如波濤翻湧，寬敞的馬路擠滿了運送集會人群的大巴，人群齊聲高喊：“墨西哥需要被尊重！”辛鮑姆也現身集會現場。三天後，美國總統特朗普簽署的另一份行政令生效——對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，這對墨西哥、加拿大、巴西等美國主要鋼鐵供應國造成巨大衝擊。



墨西哥是美國鋼鐵第三大供應國。墨西哥國家銀行發布報告顯示，2023年，墨西哥對美鋼鋁產品出口總額超230億美元，占美國當年鋼鋁產品進口總額的22.5%。智庫墨西哥競爭力研究所分析認為，本輪鋼鋁關稅將影響墨西哥4.7%的出口，相當於墨西哥2024年國內生產總值的1.5%以上。路透社援引經濟學家的分析指出，特朗普反復無常的關稅措施對墨西哥本已疲軟的經濟增長造成了嚴重破壞，墨經濟可能在第一季度萎縮，陷入技術性衰退。



美國加征關稅不僅衝擊出口，還嚴重動搖在墨西哥投資的外企信心，一些國際企業不得不重新評估在墨生產布局。韓國《每日經濟新聞》報導，在墨設有生產基地的多家韓企考慮推進在墨生產業務的轉移。日本貿易振興機構墨西哥代表處代表中島伸浩透露，多家日系汽車零部件製造商咨詢關稅政策影響，不少企業對未來投資持觀望態度。



墨西哥對美國新政府可能的關稅衝擊加緊出台應對措施，包括加速重構貿易網絡。1月17日，墨西哥與歐盟宣布達成修訂後的自貿協定。雙方之間大多數商品貿易往來將被免除關稅，部分商品則設置徵稅上限。歐盟委員會副主席卡婭·卡拉斯表示，“歐盟和墨西哥升級自貿協議表明，雙方可以團結起來，致力於構建更自由的貿易格局和更開放的全球經濟”。上個月，墨西哥經濟部重新啟用“墨西哥製造”標誌，旨在重振墨西哥製造業，實現經濟多元化，減少對美國的依賴。