呂梁山上演“面塑盛典”

3月18日，在山西省嵐縣嵐城鎮，面塑師在展示自己的面塑作品。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月19日電／據新華社報導，3月18日是農曆二月十九，每年農曆這一天，呂梁山區的山西省嵐縣嵐城鎮的鄉親們都會將精心製作的面塑擺上街頭進行展示，形成一條百米長的“面塑長河”。這些面塑作品造型各異、精巧絕倫，寄托了人們對美好生活的期盼。



2014年，嵐縣面塑被列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。