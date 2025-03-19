富權：柯建銘等同羞辱蔡英文呂秀蓮蕭美琴？

中評社香港3月19日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：柯建銘等同羞辱蔡英文呂秀蓮蕭美琴？以下為文章內容。



台灣地區民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，在眼見到自己催生助攻的“大罷免”，在第一階段提議連署書獲得“三十六比零”的成果，就“勝利沖昏頭腦”，得意忘形地“亂噏廿四”。前日，他在黨團記者會上諷刺台中市長盧秀燕，“不要選『總統』了，人家叫妳『盧媽媽』，就回歸家庭主婦，退出國民黨”。



柯建銘此語，固然是將盧秀燕視為民進黨爭取“長期執政”的重大“障礙”，但也折射了其鄙視女性的思維本質。因而不但是遭到中國國民黨的反擊，國民黨發言人李明璇開嗆批評柯建銘搞性別歧視、滿嘴瘋話，“發言像是嗑到兒子的大麻，為民進黨好還是趕快去做精神鑑定吧！”，並批評指出，媽媽就該當家庭主婦，直接剝奪了女性就業的權利。就連民進黨內主攻性別平等的“立委”範雲也公開認為“柯建銘這席話當然不好”。而民進黨側翼的時代力量昨日也“幫理不幫親”地批評，這種食古不化的說法，貶低了女性從政的空間，是赤裸裸的歧視言論，柯建銘必須為自己大開性平倒車的錯誤言論負責，出面道歉。



其實，即使是站在民進黨的角度，柯建銘此言也已經踐踏了民進黨的“紅線”。不但是侮辱了曾經擔任“總統”的蔡英文及“副總統”的呂秀蓮，以及現正擔任“副總統”的蕭美琴，還有一大群曾經或現正擔任高級黨公職的女黨員，而且還直接挑戰民進黨的黨綱黨章，以及黨務運作規例。



實際上，《民主進步黨黨章》第十五條規定，民進黨的中執委和中常委，都必須實行“單一性別在選出總數中每滿四人應有一人”，而第十八條也有中央評議委員“單一性別在選出總數中每滿四人應有一人”，此為“婦女保障名額條款”，是民進黨的首創，因而一直是民進黨引以為傲的政治資本。



為此，民進黨是最早在中央黨部的一級機構中，設置婦女事務部的。因而自詡為三大黨中最重視婦女權益的政黨。前年初，民進黨中執會通過組織改造案，進一步將婦女發展部改名為“性別平等事務部”。黨主席賴清德表示，未來將更看重台灣性別平權各項事務的推動。他還表示，非常高興首位主任邀請一直致力於推動台灣女性權益及性別平權工作的李晏榕律師，未來也有賴李律師與社會各界共同來推動台灣進步的力量。



民進黨的“黨綱”中，也有“尊重女性地位與權利，除去阻礙女性參與社會之一切歧視。制訂法律制裁以暴力或金錢等侵害女性人格尊嚴之行為。”“普設公立托兒所，便利職業婦女，保障幼兒安全。”“推廣家庭計劃，推行以『零成長』為目標的人口政策，提升人口品質。”等維護婦女權益的奮鬥目標。

