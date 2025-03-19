《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》出版發行

中共中央台辦、國務院台辦組織編寫的《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》近日出版發行，新書發布會3月18日在國家圖書館舉行。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京3月19日電／據中國台灣網報導，中共中央台辦、國務院台辦組織編寫的《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》近日出版發行，新書發布會18日在國家圖書館舉行。



《中國台灣問題幹部讀本》是貫徹黨中央對台工作決策部署、統一思想認識、加強對台政策宣傳教育的讀物。此次修訂首次辟專章系統闡釋了新時代黨解決台灣問題的總體方略，並增寫了2014年以來兩岸關係發展脈絡和關鍵事件、對台工作重要舉措等內容。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在新書發布會上表示，對於新版《中國台灣問題幹部讀本》，對台工作系統幹部要從堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的政治高度，先學一步、學深一層。要深入學習新時代黨解決台灣問題的總體方略，不斷提升做好新時代對台工作的思想自覺、政治自覺、行動自覺。要全面瞭解台灣問題的歷史經緯和黨領導人民推進祖國統一的光輝進程，不斷增強做好對台工作的責任感使命感。要深刻領會黨的十八大以來對台工作的理論創新、實踐創新，不斷提高做好對台工作的能力本領。



中央宣傳部、中央統戰部、外交部、中央黨校等有關單位，涉台民主黨派、人民團體和研究機構代表、專家學者共70餘人參加了新書發布會。