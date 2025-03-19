產假延長如何落地？學者建言生育成本共擔

中評社北京3月19日電／據中國青年報報導，“目前生育休假政策的地區差異，使得不同地區生育孩子享受的假期時長不同、假期津貼的待遇標準不同，不同地區用人單位承擔的生育假期成本負擔也有差異，不利於實現更大範圍的制度公平。”十四屆全國人大三次會議期間，全國人大代表，全國婦聯原副主席、書記處書記譚琳提交了《關於完善生育休假制度 助力建設生育友好型社會的建議》（以下簡稱《建議》），在《建議》中，她這樣寫道。



一段時期以來，多地政府出台的延長婦女產假、男性陪產假等婚育支持政策一直備受關注。湖北宜昌出台相關政策，“鼓勵支持城區用人單位將在宜合法生育婦女產假延長至1年，配偶護理假延長至30天”；上海等地也出台政策，提出“加快完善生育支持政策”的具體實施細則。



類似這些完善生育支持政策如何落地，實施過程中還要跨越哪些障礙？中青報·中青網記者近日進行了採訪。



建議從國家層面規範生育休假制度



全國婦聯婦女研究所2024年的調查發現，有相當比例的生育男女職工沒有享受或足額享受生育假期。調查發現，35.1%的女職工產假時間少於98天，有15.8%的女職工及24.1%女職工配偶沒有休過育兒假。沒有休假的主要原因包括擔心影響收入、擔心失去工作、單位不讓休、不知道有育兒假政策等。從對用人單位的調查看，一些單位提供的產假天數與政策要求有差距，甚至有單位不提供陪產假、育兒假。



譚琳在接受中青報·中青網記者採訪時說：“延長產假是對生育婦女的保障，還是對女性生育行為的獎勵，目前定位不清，男性陪產假制度沒有充分體現對男性承擔家庭照料責任的支持，育兒假制度的功能是應對家庭緊急事件，還是為了支持兒童長期照顧的需要而出台，也不夠明確。”

