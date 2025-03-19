“泰”酷了！新生代華商創業闖新路

2024年9月，在广西南宁举办的第21届中国—东盟博览会上，泰国商品展区展示绿色农产品。（图片来源：新华社） 中評社北京3月19日電／據人民日報海外版報導，今年是中泰建交50周年暨“中泰友誼金色50年”。當前，中泰經貿合作活力迸發、向“新”而行，在新能源汽車、跨境電商等領域的合作走深走實。其中，一批出生於1990年前後的新生代華商表現活躍。他們瞄准新行業，開拓新思路，憑借敢闖敢拼的勁頭，正逐步成長為推動中泰友好合作的重要力量。近日，三位泰國青年華商向記者分享了他們的創業故事。



瞄准新行業——



“當前，中泰合作催生諸多新業態，帶來更多發展機遇”



分析免稅政策細節，尋找合適建廠地點，完成各類資質申請……前不久，在黃湛聲的協助下，一家中國PCB電路板生產企業順利走完了落地泰國的一整套流程。眼看廠房逐漸建起、生產線即將鋪開，他十分高興。



黃湛聲出生於1988年，目前任職於泰國榮泰國際服務有限公司，擔任中國市場部經理，主要為來泰投資的中國企業提供政策咨詢、業務辦理等服務。



“我們近期服務的這家PCB電路板生產企業，屬於中國某新能源汽車製造商的上游供應鏈。現在，許多中國新能源車企紛紛來泰投資，帶動著上下游供應鏈企業一起‘出海’拓展市場，我們的客戶數量也水漲船高。”黃湛聲說。



在黃湛聲的助力下，這家企業不僅選到了性價比更高的地皮建廠，還享受到了泰國投資促進委員會在持股比例、稅收減免等方面的優惠政策，有效降低了生產成本。



在泰國從事珠寶行業的90後華商李大成觀察到，在消費升級趨勢下，中國消費者更注重個性表達與情感體驗，對產品和服務的定制化、場景化需求不斷增加。

