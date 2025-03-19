中國去年集裝箱產量超過810萬標準箱創新高

中評社香港3月19日電／2024年中國集裝箱總產量超過810萬標準箱，較2023年增長268.2%，再創歷史新高。這是記者19日在上海開幕的2025集裝箱多式聯運亞洲展上瞭解到的最新數據。



新華社報導，中國集裝箱行業協會副會長李軍在開幕式上發布《中國集裝箱供應鏈發展報告（2024）》時說，中國擁有集裝箱全產業鏈高效集群，具備全供應鏈體系、全產品系列、全技術能力和全面的配套服務體系。其中，國際標準幹貨集裝箱是集裝箱生產的主力箱型，2024年約佔中國集裝箱總產量的91.3%。此外，冷藏集裝箱產量約佔中國集裝箱總產量的3.8%；鐵路35噸敞頂箱產量占比約為0.7%；罐式集裝箱產量占比約為0.6%；其他類型集裝箱產量占比約為3.6%。



報告顯示，中國集裝箱的產銷量達全球的96%，產能主要分布在長三角和珠三角地區，以中集集團、上海寰宇、新華昌集團等為主要供應商。



2025集裝箱多式聯運亞洲展吸引了來自全球60多個國家的百餘家展商及專家參與，共同關注全球貿易變化、航運市場走勢和集裝箱供應鏈發展等。展會由中國集裝箱行業協會和英富曼會展集團共同主辦，自2014年在中國創辦以來，已成為集裝箱多式聯運交流合作的國際性平台。



中國集裝箱行業協會是全國唯一的集裝箱行業全產業鏈的行業組織，有近500家會員，英富曼會展集團是國際知名會展主辦方，雙方合作舉辦的集裝箱多式聯運亞洲展已成為全球同類展會中規模最大的展會。