李風：反分裂國家法反“獨”促統成就輝煌

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社 束沐攝） 中評社香港3月20日電（作者 李風）《反分裂國家法》已實施20年，這20年，反“獨”促統取得了輝煌成就，大陸方面牢牢掌握了兩岸關係的主導權和主動權，台海局勢朝著有利於祖國完全統一的方向轉變。



一、法制思維反對“台獨”分裂挑釁



中國正在進行現代化強國建設，重要國家治理方式標誌之一是依法治國，解決台灣問题，完成祖國統一大業，隨著《反分裂國家法》的頒布及實施，台灣納入到國家治理的軌道，在推進祖國完全統一進程中，具備了法律思維和法治思想。



《反分裂國家法》實施後形成“以法懲獨”制度體系，具有歷史性意義。2005年3月14日，《反分裂國家法》公佈實施後，在台灣島內引起強烈反響，海峽兩岸反台獨形成高潮，促成時任國民黨主席連戰很快訪問大陸，國共兩黨就兩岸合作形成多項共識，2008年，主張認同一個中國為核心的“九二共識”的國民黨重返執政。紀念《反分裂國家法》實施20週年，目前更有其現實性意義，賴清徳當局謀“獨”挑釁，越來越猖狂，但《反分裂國家法》始終是懸在頑固“台獨”份子頭上的一把利劍，“台獨”份子始終心虛，擔心這把利劍隨時向他們砍去。



二、依法有力反“獨”推進國家統一進程



《反分裂國家法》的實施，對塑造祖國必然統一大勢，提供強大法律支撐及保障。



《反分裂國家法》第一條開宗名義就闡明，為了反對和遏制“台獨”分裂勢力分裂國家，促進祖國和平統一，維護台灣海峽地區和平穩定，維護國家主權和領土完整，維護中華民族的根本利益，根據憲法，制定本法。因此，可以說，《反分裂國家法》是反“台獨”分裂的重要法律。

