高物價下美國民眾生計之苦

中評社北京3月19日電／據新華社報導，雖然美國在新冠疫情暴發後出現的高通脹已明顯回落，但近期雞蛋價格飈漲令民生成本驟然上升。隨著美國新一屆政府連續推出加征關稅等政策，本已面對高昂物價的美國民眾擔憂通脹可能再度走高，經濟可能出現衰退，悲觀情緒正在蔓延。



蛋價飛漲累及民眾



雖然雞蛋在整個美國消費者價格指數（CPI）中占比很小，但大多數人都離不開它，過去幾個月“蛋荒”引發的價格暴漲讓民眾頗為惱火。



為新澤西州弗朗西斯卡面包房工作的奧斯卡，16日按照慣例駕駛面包車趕到紐約市皇后區傑克遜海茨，參加每周日在此定期舉辦的露天市場。



談到近期大幅上漲的雞蛋價格，奧斯卡說，美國有上千萬只產蛋雞在最近一輪禽流感中被撲殺，由於雞蛋價格上漲，受損企業已經在一個月的時間裡收回了損失。“他們利用產蛋雞遭撲殺作為漲價借口，現在看起來我們將永遠受困於天文數字的雞蛋價格。這是一場騙局。”他抱怨道。



今年75歲的埃絲特爾·埃斯皮諾拉居住在紐約市皇后區一棟頗有年頭的公寓樓裡，照顧著年邁的母親。埃斯皮諾拉說，一年半以前，每打雞蛋售價僅有2.99或3.99美元。“雖然我理解禽流感導致雞蛋價格高漲，但是現在每次去超市還是會被物價震驚到。對比超市裡一打雞蛋售價23美元，能9美元買到一打雞蛋，就覺得自己贏得了一場勝利。”



家庭主婦琳達·阿什一早來到位於曼哈頓聯合廣場的露天市場尋找可買的東西。“我有三個孩子，每天都要吃雞蛋，這當然增加了每月支出，”她說，“我在這個市場逛，但幾乎不會買任何東西。”



阿什告訴記者，她丈夫一大早就去會員制超市開市客排隊搶購雞蛋。“這非常糟糕。總統在就職前表示會改變這一狀況，但情況並沒有改變。”