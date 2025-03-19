標準共通，助力兩岸融合發展

中評社北京3月19日電／據光明日報報導，標準是衡量產品質量的尺度，是經濟生活和社會發展的重要技術支撐。標準共通有助於消除技術差異與溝通障礙。自2023年以來，國家市場監督管理總局與福建省市場監管局在兩岸標準共通方面開展一系列工作，助力兩岸融合發展。近日，記者赴廈門、福州等地，實地瞭解兩岸標準共通的具體成效。



平台共享，產業發展路更寬



兩岸同根同源、同文同種。但在一些特定情境下，語言表述與專業術語的使用仍有差異；同時，同一種產品在兩岸的相關標準也有所不同，標準信息分散且獨立，這給台企台商進入大陸市場、兩岸經貿往來造成一定障礙。



“這是我們在全國首創的兩岸標準共通服務平台，旨在為兩岸用戶提供‘一站式’涉台標準化綜合服務，兩岸政策措施、標準化動態信息在平台上應有盡有。”廈門市標準化研究院副院長李振良手指輕觸大屏，為記者演示平台的各項功能，“用戶在檢索框輸入產品名，兩岸制定的相關標準、名詞術語就會立刻呈現出來，並提供智能化、精準化比對。”



李振良介紹，截至目前，平台已收錄兩岸現行有效標準29萬多份。平台首創的兩岸標準智能比對功能，可實現2000多種食品添加劑、10000多項農殘限量指標，以及養老服務、建築工程等領域5000多條兩岸名詞術語的智能精準比對。自上線以來，訪問人數有26萬多人次。



來自金門的某酒廠負責人楊應雄對平台帶來的便利贊不絕口：“我們廠在生產清香型白酒時，最關注的是兩岸對於色澤、外觀、污染物限量等指標的差異。平台的智能化比對功能，既準確又快速，大大節省了商品進入市場的時間。”



楊應雄告訴記者，自家生產的33種白酒產品信息及標準已全部發布在平台上——“平台上的信息公開透明，消費者選購商品有信心，我們的品牌就能推廣得更遠”。



社區共治，真情築起新家園



標準工作並非局限於技術或產業，在社會治理層面同樣起著重要作用。