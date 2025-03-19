470年祖厝重修落成見證兩岸同源

中評社北京3月19日電／據中國台灣網報導，廈門市海滄區後井村，地處九龍江畔，不僅是古月港的起始點，也曾是海上絲綢之路的起點之一。歷史上，周氏族人從這裡啟程，過台灣、下南洋，後裔如今遍布台灣地區及東南亞各地。17日，周氏家廟落成典禮暨周氏宗親懇親會在廈門舉行，700餘位海內外周氏宗親齊聚海滄，共同見證擁有470年歷史的周氏家廟重修落成，共尋根源，緬懷先輩。



慶典現場燈籠高掛，翻新的家廟內香煙繚繞。身著傳統服飾的宗親們依序祭拜，其中金門43名宗親代表團格外醒目。“小時候常聽家裡長輩講海澄金沙出了一位清官的故事，後來回到後井聽到族人介紹才曉得，原來小時候聽到的清官故事裡的周起元正是我們的先祖。兩岸一家親，手足情深啊！”帶隊的金門周氏宗親會負責人感慨道。據瞭解，金門周氏族人每逢中秋、春節還會舉辦家族聯誼會，共敘宗親情誼。



海滄區閩南文化研究會副會長張志民介紹，明清時期周氏族人多赴台灣、下南洋，如今周氏後裔遍布台灣地區及東南亞。台灣周姓也多奉周起元為先祖，視海滄後井為祖籍地。



“此次重修，遵循修舊如舊的原則，保留了一些歷時470年的建築物，以供族人緬懷先祖的開拓精神。”海滄後井村華僑聯合會會長周亞川介紹，周氏家廟自去年啟動重建以來，海內外族人共同籌資，歷時一年多的工程，既復原了古建築風貌，也凝聚了家族向心力。作為閩南文化的重要載體，重修後的周氏家廟不僅成為追思先賢的物理空間，更搭建起聯結海內外宗親的文化橋梁。（中國台灣網、廈門海滄區台港澳辦聯合報導）