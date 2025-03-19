寧波市金融服務助力台資企業高質量發展

中評社北京3月19日電／據中國台灣網報導，2025年3月18日下午，寧波市北侖區台辦與金融發展服務中心聯合舉辦“金融服務北侖區台資企業高質量發展座談會”，聚焦金融創新服務與風險防控，共商金融賦能台企高質量發展新路徑，台資企業代表、金融機構負責人及相關部門領導共40餘人參加。



座談會上，北侖區金融發展服務中心主任伊海江表示，北侖區作為台資企業重要集聚地，始終將優化金融服務作為推動企業發展的重要抓手，未來將深化政策精準對接，強化保險、信貸等工具對企業的支撐作用，助力台企提升抗風險能力、實現轉型升級。



中國太平洋財產保險寧波分公司首席風控專家林權、健康險事業部副總經理曹之彬分別結合典型案例，圍繞“企業經營風險轉移與防控”主題進行分享。林權從供應鏈風險、市場波動等維度剖析了多元化保險解決方案的應用場景；曹之彬則重點解讀健康險在優化員工福利、降低用工成本中的實踐價值，提出“定制化保險＋風險管理”的創新思路。分享內容緊貼企業需求，引發與會嘉賓積極討論。



互動交流環節中，台資企業代表針對融資門檻高、跨境結算效率低、政策適配性不足等實際問題，與金融機構展開務實對話。多家企業建議簡化貸款審批流程、探索“銀保聯動”服務模式，並呼籲加強區塊鏈、大數據等技術在風險預警中的應用。北侖區金融發展服務中心及相關部門現場回應，表示將加快推動政策優化和服務創新，積極推出“台企金融服務綠色通道”試點。



多家台企代表表示，此次座談會搭建了高效的政金企對接平台，既破解了信息不對稱難題，又為後續資源整合提供了明確路徑，期待政策紅利加速落地，推動金融資源精準匹配台企需求，為甬台經濟深度融合注入新動能。（中國台灣網、寧波市台辦聯合報導）