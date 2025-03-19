中評社北京3月19日電／網評：無縫對接，深度融合前景廣



來源：人民日報 作者：李洪興



當創新鏈攜手產業鏈，“汝之成果”是“彼之資源”，優勢叠加催生化學反應，推動科技與產業彼此賦能、互促共進



發展的場景之新、業態之豐，源自產業間打破固有邊界的“深度握手”，激發十足活力，開拓廣闊空間



近年來，小家電暖菜板走進人們的日常生活。暖菜板，顧名思義是給放在上面的飯菜、茶水等進行保溫。親朋團聚時，吃飯時間長，這能解決熱菜變涼的問題。家電“神器”，何以煉成？產品應用石墨烯電熱元件，充分發揮石墨烯超強導熱性，大幅提高熱能輸出效率，從而為品質生活添彩。



消費品提質，源於產業之間的創新融通。這種關鍵材料，還滲透到不同產業領域。研發石墨烯熱管理增強制冷裝備，解決冷鏈運輸難題；開發石墨烯改性面料，讓衣物擁有抑菌、抗靜電、速幹等多重功能；聚焦“暖”經濟，實現家居地暖、育苗床電暖等石墨烯產品的“七十二變”……運用石墨烯新材料，企業各展所長、跨界融合，實現了自身發展與產業協作的雙贏。



今年全國兩會期間，習近平總書記在參加江蘇代表團審議時強調：“抓產業創新，要守牢實體經濟這個根基，堅持推動傳統產業改造升級和開辟戰略性新興產業、未來產業新賽道並重。”在這個過程中，讓創新鏈和產業鏈無縫對接，需要各種要素資源跨界融合，形成“1＋1>2”的整體效應。



應該看到，不同產業構成產業體系，猶如生態系統，彼此之間不是孤立存在，而是同氣連枝、共生共榮。當前，傳統產業改造升級、戰略性新興產業發展壯大、未來產業新賽道布局建設，無不呈現出新品迭出、活力奔湧之勢。當創新鏈攜手產業鏈，“汝之成果”是“彼之資源”，優勢叠加催生化學反應，推動科技與產業彼此賦能、互促共進。