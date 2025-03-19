】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 】 
福建霞浦：海上春耕忙
http://www.CRNTT.com   2025-03-19 17:48:10


3月18日，福建省寧德市霞浦縣三沙鎮海域，漁船在夕陽餘輝中歸港。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京3月19日電／據新華社報導，3月18日，福建省寧德市霞浦縣三沙鎮海域的海洋牧場，養殖工人在進行養殖作業。 


【 第1頁 第2頁 第3頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：