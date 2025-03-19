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福建霞浦：海上春耕忙
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2025-03-19 17:48:10
3月18日，福建省寧德市霞浦縣三沙鎮海域，漁船在夕陽餘輝中歸港。（圖片來源：新華社）
中評社北京3月19日電／據新華社報導，3月18日，福建省寧德市霞浦縣三沙鎮海域的海洋牧場，養殖工人在進行養殖作業。
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