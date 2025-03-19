中評社北京3月19日電／網評：讓優秀傳統農耕文化煥發時代生機



來源：光明日報 作者：王建康



我國是農業大國，有著悠久農耕歷史和燦爛農耕文化。習近平總書記指出，“以社會主義核心價值觀為引領，深入挖掘優秀傳統農耕文化蘊含的思想觀念、人文精神、道德規範”。千百年來，優秀傳統農耕文化對傳統農業社會的生產和生活實踐活動具有重要影響，發揮著重要作用。當前，隨著我國新型城鎮化進程加快，優秀傳統農耕文化的生存基礎發生嬗變，在一定程度上呈現邊緣化趨勢，人民群眾精神文化需求內涵日益豐富、結構不斷升級。化解經濟社會發展中的一些矛盾，事實上依然可從優秀傳統農耕文化中汲取獨特智慧。應堅持在發掘中保護、在利用中傳承、在創新中發展，不斷挖掘豐富內涵、釋放多元價值，讓優秀傳統農耕文化在新時代煥發蓬勃生機活力，不斷增強實現中華民族偉大復興的精神力量。



優秀傳統農耕文化具有跨越時空的魅力和價值



文化作為精神力量，其核心是鑄魂化人。中華民族在幾千年的勞動實踐中孕育形成的優秀傳統農耕文化，彰顯中華民族深邃的思想智慧和深遠的價值追求，具有跨越時空的獨特魅力和永恒價值。



提升基層治理能力，促進鄉村和諧。優秀的文化能夠提振群眾精氣神，增強基層凝聚力，孕育社會好風尚。習近平總書記指出：“農村精神文明建設要同傳承優秀農耕文化結合起來，同農民群眾日用而不覺的共同價值理念結合起來，弘揚敦親睦鄰、守望相助、誠信重禮的鄉風民風。”優秀傳統農耕文化維繫著幾千年來鄉村社會的和諧穩定，其中所蘊含的耕讀傳家、孝老愛親、兄友弟恭等思想觀念為家庭建設提供重要滋養，以和為貴、守望相助等理念是維繫人際關係的精神養分，對於新時代淳化民風、加強和改進社會治理具有顯著價值。新時代推進鄉村治理現代化，應對優秀傳統農耕文化進行發掘、梳理、總結，發揮傳統鄉規民約在倡導鄉村公德、構建良好鄰里關係等方面的作用，構築和諧的人際關係場域，助力鄉村治理有序發展，增強鄉村社會內在凝聚力。