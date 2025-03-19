第二屆澳門國際喜劇節4月登場

中評社北京3月19日電／據新華社報導，第二屆澳門國際喜劇節將於4月9日至13日在澳門和橫琴舉行。喜劇節以“我有喜事，齊樂無窮”為主題，囊括劇目展演、電影展映、創投風雲劇會、喜人之夜和驚喜論壇等5個板塊，奉上一場亮點紛呈的喜劇盛宴。



喜劇節新聞發布會18日在澳門文化中心舉行。據介紹，劇目展演板塊中，開幕舞台劇《小豬佩奇之奇妙一日游》打破傳統舞台界限，帶領觀眾進入橫琴地標探索之旅；三場單口喜劇演出將南腔北調匯聚一堂，讓觀眾身臨其境地感受幽默語言的純粹魅力。電影展映板塊將帶來卓別林紀錄片亞洲首映、北野武新片《破碎的憤怒》中國首映以及多部喜劇經典。



值得一提的是，第二屆澳門國際喜劇節全新設立“創投風雲劇會”板塊，帶來首個以編劇為核心、以沉浸舞台表演為形式的華語創投體驗，尋找行業新生力量，挖掘IP潛力。開心麻花行政總裁韓梅表示，喜劇編劇稀缺，本屆喜劇節特別新增創投板塊，向全球華語市場征集300部編劇作品，其中包括來自澳門的編劇。



澳門特區政府文化局局長梁惠敏表示，第二屆澳門國際喜劇節的舉辦，將有力促進文化創意產業與其他領域的融合發展，為澳門打造又一獨具特色的文化品牌。澳門成功當選2025年“東亞文化之都”，期待借此重要契機，吸引更多優質文化交流項目落戶澳門。



第二屆澳門國際喜劇節由北京開心麻花娛樂文化傳媒股份有限公司、大麥文化傳播有限公司主辦，澳門特區政府文化局等合辦。



