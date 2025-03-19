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西安鄠邑：梅花盛開春意濃
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2025-03-19 17:45:46
3月18日，遊客在西安市鄠邑區甘河街道丁村梅花種植園游覽（無人機照片）。（圖片來源：新華社）
中評社北京3月19日電／據新華社報導，近日，西安市鄠邑區甘河街道丁村梅花種植園內春意盎然，連片花海點綴著秦嶺腳下的關中大地，吸引許多遊客前往觀賞。
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