】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
西安鄠邑：梅花盛開春意濃
http://www.CRNTT.com   2025-03-19 17:45:46


3月18日，遊客在西安市鄠邑區甘河街道丁村梅花種植園游覽（無人機照片）。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京3月19日電／據新華社報導，近日，西安市鄠邑區甘河街道丁村梅花種植園內春意盎然，連片花海點綴著秦嶺腳下的關中大地，吸引許多遊客前往觀賞。 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：