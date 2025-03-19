西安鄠邑：梅花盛開春意濃

3月18日，遊客在西安市鄠邑區甘河街道丁村梅花種植園游覽（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月19日電／據新華社報導，近日，西安市鄠邑區甘河街道丁村梅花種植園內春意盎然，連片花海點綴著秦嶺腳下的關中大地，吸引許多遊客前往觀賞。