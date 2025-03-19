中評社北京3月19日電／網評：石破茂深陷醜聞，日本政治積弊難除



來源：中國網 作者：樂水



3月14日，加拿大主辦的七國集團（G7）外長會發布聯合聲明，再次公開炒作涉華議題，在台灣、東海、南海等問題上挑戰中國底線。中國駐加拿大使館第一時間嚴正指出，該聲明“粗暴干涉中國內政，惡意污蔑抹黑中國”，其行徑“充斥著傲慢、偏見和遏華反華的險惡用心”。G7外長會的這份聲明，嚴重背離了國際關係的基本準則，暴露了美西方國家根深蒂固的冷戰思維和霸權心態。



聲明中最出格的莫過於删除了過去多年G7一直重申的一個中國原則，轉而以鼓勵台灣“有意義地適當參與國際組織”等措辭向“台獨”勢力釋放錯誤信號。這種赤裸裸干涉中國內政的行徑，嚴重違反了《開羅宣言》《波茨坦公告》所確立的台灣回歸中國的法理基礎，且明顯違背了中美三個聯合公報的核心精神。



台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會的普遍共識。1971年，聯合國第2758號決議明確“中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府”，台灣作為中國一部分的地位從未改變。G7國家口頭上聲稱“維護台海和平穩定”，實則配合美國政客操弄“以台制華”，為“台獨”分裂勢力撐腰打氣。這種將台灣問題國際化、工具化的做法，只會鼓動民進黨當局在“台獨”的錯誤道路上更加冒進，破壞台海和平穩定。



G7聲明以所謂維護東海、南海“航行飛行自由”為名，對中國在南海的依法維權行動橫加指責，並污蔑中方“脅迫”他國。但事實上，南海作為世界上最繁忙的海上通道之一，始終保持著安全與暢通。中國與東盟國家為維護南海的和平穩定所付出的努力有目共睹。反倒是美西方國家頻繁派遣軍艦、飛機在南海搞所謂“航行自由行動”，在亞太地區製造混亂、煽動對立。



另外，G7口頭上標榜“反對單方面改變現狀”，卻對菲律賓非法侵佔中國南沙島礁、蓄意挑釁中方執法的行為視而不見。2024年，中國海警在南海依法驅離越界挑釁的菲律賓船只，卻被G7污蔑為“脅迫手段”。這種雙重標準暴露了美西方國家以“規則”之名行“霸權”之實的虛偽本質。