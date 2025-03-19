特朗普與普京通電話後　俄烏空襲對方基礎設施

中評社香港3月19日電／美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話後，俄羅斯和烏克蘭互相空襲對方的基礎設施，有房屋受損。



香港電台報導，烏克蘭總統澤連斯基說，俄方以民用基礎設施為攻擊目標，包括蘇梅市一間醫院。烏克蘭空軍表示，來自俄羅斯的145架無人機，其中72架被防空部隊擊落。



俄羅斯國防部則表示，攔截至少50多架來自烏克蘭的無人機。