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特朗普與普京通電話後　俄烏空襲對方基礎設施
http://www.CRNTT.com   2025-03-19 17:32:06


　　中評社香港3月19日電／美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話後，俄羅斯和烏克蘭互相空襲對方的基礎設施，有房屋受損。

　　香港電台報導，烏克蘭總統澤連斯基說，俄方以民用基礎設施為攻擊目標，包括蘇梅市一間醫院。烏克蘭空軍表示，來自俄羅斯的145架無人機，其中72架被防空部隊擊落。

　　俄羅斯國防部則表示，攔截至少50多架來自烏克蘭的無人機。

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