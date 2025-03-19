中評社北京3月19日電／網評：消費更好 民生更“暖”



來源：人民網 作者：羅知之



消費是最終需求，既關係著經濟發展，也關係著人民群眾對美好生活的向往。統籌促消費和惠民生，拉動了經濟增長，又讓政策春風拂過萬家燈火。



國家統計局最新發布的1－2月數據顯示，在消費品以舊換新政策加力擴圍、春節期間旅遊文化體育市場火熱等因素影響之下，社會消費品零售總額同比增長4%，比上年全年加快0.5個百分點。



經濟新增長點和百姓幸福新生長點緊密相連。2024年，1500億元超長期特別國債資金帶動汽車、家電、家裝、電動自行車等銷售額超過1.3萬億元。2025年前兩個月，在各方共同努力之下，全國新能源乘用車零售約134萬輛，家電一級能效產品銷售額241億元；1至2月份，6000元以下手機市場銷量約3300萬台，銷售額約860億元。



2025年，圍繞促消費惠民生，各項政策正在加快形成更強合力。



中央經濟工作會議和《政府工作報告》將“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求”列為2025年各項重點任務之首。



近日印發的《提振消費專項行動方案》（以下簡稱《方案》），提出了八部分30條政策舉措，部署具體實施七大行動，進一步強調了完善投資、財政、信貸、統計等各項支持政策。



3月17日，國家發展改革委、財政部、人力資源社會保障部、商務部、中國人民銀行、市場監管總局相關部門負責人對《方案》進行瞭解讀，再次釋放更多政策信號。