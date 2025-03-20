3月19日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京3月20日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧19日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



中新社記者：近期，美方宣布擴大對古巴簽證限制政策，強調古海外醫療服務涉嫌“強迫勞動”，將對負責相關事務的現任或前任古政府官員、第三國官員及其直系親屬實施簽證限制。近日，加勒比共同體成員國外長在華盛頓會見美國務院拉美事務特使時對美國相關政策表示關切，日前多位加勒比國家領導人也對此提出批評。中方對此有何評論？



毛寧：我注意到古巴中央醫療合作部主任拉薩表示，過去60多年來，特別是新冠疫情期間，古巴克服自身困難，向包括加勒比國家在內的全球60多個國家派出60多萬名醫護人員，為超過2.3億人提供醫療服務，進行了1700多萬例手術，拯救了超過1200萬人的生命。古巴海外醫療服務受到加勒比國家政府和人民的歡迎。



所謂“強迫勞動”已成為美國打壓異己的“完美借口”和霸權工具。美國相關舉措是其對古巴60多年封鎖制裁的延續和強化。中方反對濫施脅迫外交，敦促美方立即停止打著任何旗號對古實施封鎖制裁，將古巴從“支恐國家名單”中移除，多做有利於美古關係改善的事情，多做真正幫助加勒比國家的實事。



俄新社記者：3月18日，俄羅斯總統普京同美國總統特朗普通電話，重點討論俄美關係正常化和烏克蘭局勢等問題。請問中方對此有何評論？這對於解決烏克蘭危機能發揮多大作用？



毛寧：我們注意到有關報導，中方從一開始就主張通過對話談判解決危機，樂見一切通往停火的努力，認為這是實現和平的必要一步。

