【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
外交部：中方樂見一切通往停火的努力
http://www.CRNTT.com
2025-03-20 00:55:27
外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
中評社北京3月20日電（記者 海涵）俄羅斯總統普京與美國總統特朗普3月18日通電話，重點討論俄美關係正常化和烏克蘭局勢等問題。在3月19日外交部例行記者會上，發言人毛寧就此應詢表示，中方樂見一切通往停火的努力，認為這是實現和平的必要一步。
毛寧表示，我們注意到有關報導，中方從一開始就主張通過對話談判解決危機，樂見一切通往停火的努力，認為這是實現和平的必要一步。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
外交部：日本在台灣問題上尤其要謹言慎行
(2025-03-20 00:54:00)
3月19日外交部例行記者會全文
(2025-03-20 00:06:22)
外交部回應俄美元首通話
(2025-03-19 16:54:07)
外交部：中韓正在推進海域劃界談判
(2025-03-18 17:49:47)
外交部：始終歡迎各國企業投資中國
(2025-03-14 01:11:50)
外交部：中方將出台更多措施讓來華更便利
(2025-03-14 01:10:50)
3月13日外交部例行記者會全文
(2025-03-14 00:08:00)
外交部：全過程人民民主豐富人類政治文明
(2025-03-13 10:17:31)
外交部：願攜手各方促全球文明交流
(2025-03-06 10:14:30)
中方駁斥魯比奧涉華言論
(2025-03-02 10:30:55)