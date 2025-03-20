】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
外交部：中方樂見一切通往停火的努力
http://www.CRNTT.com   2025-03-20 00:55:27


外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
　　中評社北京3月20日電（記者　海涵）俄羅斯總統普京與美國總統特朗普3月18日通電話，重點討論俄美關係正常化和烏克蘭局勢等問題。在3月19日外交部例行記者會上，發言人毛寧就此應詢表示，中方樂見一切通往停火的努力，認為這是實現和平的必要一步。

　　毛寧表示，我們注意到有關報導，中方從一開始就主張通過對話談判解決危機，樂見一切通往停火的努力，認為這是實現和平的必要一步。
 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：