外交部：中方樂見一切通往停火的努力

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京3月20日電（記者 海涵）俄羅斯總統普京與美國總統特朗普3月18日通電話，重點討論俄美關係正常化和烏克蘭局勢等問題。在3月19日外交部例行記者會上，發言人毛寧就此應詢表示，中方樂見一切通往停火的努力，認為這是實現和平的必要一步。



毛寧表示，我們注意到有關報導，中方從一開始就主張通過對話談判解決危機，樂見一切通往停火的努力，認為這是實現和平的必要一步。

