王衛星：挑戰台灣問題就是挑戰整個中華民族

全國台灣研究會副會長王衛星（中評社圖片） 中評社北京3月20日電（記者 海涵）全國台灣研究會副會長王衛星18日在《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》新書發布會上表示，一部《中國台灣問題（幹部讀本）》，就是一部中國先民篳路藍縷赴台開拓的發展史，中國歷代政府行使行政管轄權的治理史，中國軍民守疆衛土的浴血奮戰史，中國人民反對“台獨”、反對外來干涉的鬥爭史，中國共產黨人尋求和平統一的奮鬥史。他指出，誰要搞“台獨”，中國政府、中國人民和中國人民解放軍絕不答應！誰要指望中華民族在台灣問題上妥協退讓，那是痴心妄想，打錯了算盤。挑戰台灣問題，就是挑戰整個中華民族！



王衛星表示，解決台灣問題事關國家主權和領土完整，是中華民族根本利益所在。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，準確把握國內外形勢發展變化，全面推進對台工作理論和實踐創新，牢牢把握了兩岸關係發展主導權和主動權，推動新時代對台工作不斷取得新進展。《中國台灣問題（幹部讀本）》修訂出版，正是貫徹落實習總書記關於對台工作重要論述的重要舉措，是新時代推動祖國統一進程、深化對台工作認識的重要理論成果，是指導廣大幹部和理論工作者把握歷史大勢、增強鬥爭本領的工具書。



王衛星就《中國台灣問題（幹部讀本）》談了三點體會。第一，讀本是歷史的回響，昭示台灣問題的本質與真相。台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，這是任何人都無法篡改的歷史和法理事實，也是國際社會的普遍共識。本書簡明地論述了中國台灣的地理、歷史和兩岸同屬一個中國的事實，台灣問題的現狀、由來及性質，系統梳理了1949年以來，中國共產黨領導全國各族人民，為解決台灣問題、實現祖國完全統一持續奮鬥的艱辛歷程和豐碩成果，很好地詮釋瞭解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨、中國政府、中國人民矢志不渝的歷史任務的深刻內涵。無論“台獨”分裂勢力如何處心積慮篡改歷史，無論國際干預勢力如何出爾反爾否定法理，都改變不了台灣屬於中國這個現狀。解決台灣問題是中國的內政，事關我們的民族感情，不容任何外來干涉。誰要搞“台獨”，中國政府、中國人民和中國人民解放軍絕不答應！誰要指望中華民族在台灣問題上妥協退讓，那是痴心妄想，打錯了算盤。挑戰台灣問題，就是挑戰整個中華民族！

