張榮恭：賴封住所有和平之窗 趨戰不趨和

張榮恭 中評社台北3月20日電（作者 張榮恭）3月13日賴清德發佈限制兩岸交流的17項規定，刻意挑在14日大陸實施《反分裂國家法》二十周年的前一天，其“抗中仇陸”的心態和行動表露無遺。而他界定“中國為境外敵對勢力”，更是在“新兩國論”的危險立足點又向前一步，無異封住所有的和平之𥦬，擺出不惜兩岸統獨攤牌的姿態，致使台海局勢趨戰不趨和。



國際上呈現的教訓是澤連斯基親美不下於賴清德，澤連斯基抗俄亦甚於賴清德“抗中”，但是烏克蘭終遭美國拋棄。烏克蘭在拜登時期，作為美國抵銷俄羅斯實力的棋子；到了特朗普時期，竟淪於美俄交易的棄子。3月1日，特朗普在白宮直斥澤連斯基“你沒有牌”；此一場景透過電視直播而驚動世人。3月3日，特朗普宣布台灣經濟瑰寶的台積電將赴美投資千億美元及移去先進製程，逕自抽走台灣手上的牌，使得台灣執政者連被美國總統當面訓以“你沒有牌”的機會都沒有。



賴清德面對如此形勢，仍不思兩岸和解，續向“台獨”挺進，圖以17項規定加碼向美國交心。這對於特朗普內心的構思，恐無濟於事，反而自喪台灣的兩岸機會。特朗普正尋求直接與習近平處理台灣問題，就如同他直接找普京處理烏克蘭問題一樣。這可見諸他多次拒絕表態協防台灣，而說要和習近平談。



由於中方堅持“台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線”，美方則盼台海避戰以使美國取得較多準備和中國大陸競爭的時間，因為美國已在“三海”處於軍事劣勢。那麼一旦中美領導人在條件成熟時見面，美方唯有重申“不支持台獨”，甚至表態“反對台獨”及商議第四個聯合公報亦非不可能。屆時，台灣再想自主推動兩岸和平，就時不我予，只會是中美交涉的項目。

