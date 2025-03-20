香港立法會三讀通過空氣污染管制的條例草案

立法會19日舉行會議（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月20日電（記者 盧哲）香港特區立法會19日三讀通過《2024年空氣污染管制（修訂）條例草案》。



香港特區政府署理環境及生態局局長黃淑嫻當日在立法會會議就《2024年空氣污染管制（修訂）條例草案》恢復二讀辯論發言表示，《條例草案》旨在達致兩大政策目標，一方面透過引入法定封閉通知機制，更有效打擊可引致嚴重空氣污染的無牌指明工序作業。修訂亦同時完善指明工序下“水泥工程”的涵蓋範圍和“處所”的定義，避免誤解或規避監管的情況，讓業界有更清晰和公平的營商環境；另一方面是落實最新空氣質素指標檢討的建議，持續改善香港空氣質素。今次修訂收緊五個現行空氣質素指標及加入三個世界衞生組織在《世衞組織全球空氣質量指南》（《指南》）中新增的指標。更新後的15項空氣質素指標中有七項是訂於《指南》中的最嚴格水平，與其他先進經濟體的相關標準看齊。



《條例草案》將於今年四月十一日生效。黃淑嫻表示，特區政府將透過網上資料、實體簡介會等不同渠道繼續解說及宣傳，以加強業界對《條例草案》內容的認識，並協助他們盡快適應指明工序牌照制度及更新後的空氣質素指標。



香港特區政府同日發聲明表示，政府歡迎立法會三讀通過《2024年空氣污染管制（修訂）條例草案》。政府發言人表示：“透過落實多項本地空氣污染管制措施，以及和廣東省政府緊密合作，本港空氣質素持續提升。過去兩年，本港的空氣質素是回歸以來最佳水平，主要空氣污染物濃度已下降約四至八成。我們會繼續和廣東省合作推動改善整個粵港澳大灣區的空氣質素，共建美麗灣區。”

