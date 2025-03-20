受養人簽證可作本地生入學？港府：全面檢視

立法會19日舉行會議（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月20日電（記者 盧哲）香港特區政府教育局局長蔡若蓮19日在立法會表示，近期有意見關注受養人簽證持有人在不曾到港學習或生活的情況下，卻單憑受養人簽證，就可以以本地學生身份入讀教資會資助大學的資助學位，享受大學學費資助，會影響學位競爭的公平性及公帑運用的精確性。就此，政府正全面檢視有關安排，通盤考慮各種可行方案，以善用公共資源，回應社會關注。



蔡若蓮當日在立法會回答議員提問時說，香港有良好的教育基建，多元優質的基礎教育，教學質量在多項國際比較中名列前茅。加上高度國際化和多元化的專上教育，香港教育具有相當吸引力。八所大學教育資助委員會（教資會）資助大學每年為本地學生提供15000個第一年學士學位課程學額，應屆本地高中畢業生可經“大學聯招辦法”（聯招）及非聯招辦法，申請入讀資助學位課程。至於非本地學生，目前，院校可以以超收形式，錄取最多百分之四十的非本地學生。所有院校一貫按照公平和擇優而取的原則，按既定機制及程序，甄選及錄取學生。



蔡若蓮表示，根據現行收生安排，獲香港特別行政區入境事務處首次簽發受養人簽證／進入許可證時未年滿18歲的學生，均列為本地學生。近期有意見關注持上述受養人簽證持有人在不曾到港學習或生活的情況下，卻單憑受養人簽證，就可以以本地學生身分，入讀教資會資助大學的資助學位，享受大學學費資助，會影響學位競爭的公平性及公帑運用的精確性。就此，政府正全面檢視有關安排，通盤考慮各種可行方案，以善用公共資源，回應社會關注。



蔡若蓮表示，特區政府自二○二二年推出一系列積極招攬人才措施，包括“高端人才通行證計劃”（高才通計劃）等。由二○二二年十二月底至今年二月底，各項人才入境計劃共收到超過45萬宗申請，當中超過29萬宗獲批。同期共有約19萬6千名人才抵港，部分人才攜同家眷來港落戶。由二○二二年至今年二月底，經各項人才入境計劃以受養人身分獲准來港的18歲以下未婚及受養子女共約13萬2千人。