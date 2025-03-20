快評：2027年是什麼時間表？

中評社快評／國民黨主席朱立倫19日在中常會上表示，民進黨創黨以來一貫追求“台獨”、廢核、廢死，賴清德想在任內完成這3大目標；今年的漢光演習以2027年大陸攻台為想定基礎，這是過去從沒出現過的時間點，看來就是賴清德實現“台獨”的時間表。



2016年民進黨重新上台執政以來，兩岸關係持續惡化，台海局勢緊張，美台都熱衷炒作大陸攻台的時間表，2027年是最常提及的年份。外間也常提到，2027年大陸建軍百年，解放軍肩負實現統一使命。



早在20年前，大陸出台的《反分裂國家法》第八條明確、具體列出大陸採取非和平方式及其他必要措施解決台灣問題的三種情形。大陸方面多次強調，如果“台獨”分裂勢力膽敢突破紅線，“我們將不得不採取斷然措施”。不過，大陸並無提出具體的時間表。



近年民進黨當局不斷與美勾連，提高軍費開支、大購武器，推全民防衛備戰，加劇台海局勢緊張。“台獨”一系列行徑觸碰了大陸紅線，已到臨界點，一旦突破紅線，就是大陸“不得不採取斷然措施”的時候。



2027年是什麼時間表？是朱立倫指出的賴清德要背水一戰、達成“台獨”目標的時間表？還是大陸武力解決台灣問題的時間表？大陸一再指出，“台獨”與台海和平水火不容，“台獨”意味著戰爭。如果2027是“台獨”定下的要實現目標的時間表，就會是大陸採取斷然措施推進統一的時間表。