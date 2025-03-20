美俄對話：硝煙未盡，刀叉已落

中評社北京3月20日電／據新華社報導，美俄元首18日的通話將全球目光聚焦於俄烏衝突。這場看似關乎人道停火的對話，實則是大國利益博弈的縮影。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫以“餐廳隱喻”指出，餐廳裡衹有俄美，烏克蘭是主菜，歐洲是開胃小菜。餐桌之外，硝煙仍在升騰，戰場上拿不到的，談判桌上也休想得到。烏克蘭危機延宕至今，恰是一部濃縮的國際政治教科書，每一頁都透著“實力博弈”的殘酷邏輯。



對美方而言，推動俄烏停火是一場精明的政治交易：有短期目標，即兌現競選承諾，甩掉軍援包袱，將資源轉向國內議程；也有長期野心，即通過美烏礦產協議將烏克蘭的經濟命脈攥於掌心。根據這份協議，美國企業可優先開發烏境內稀土、頁岩氣等戰略資源，而烏克蘭僅獲“象徵性分成”。從戰略夥伴到資源獵場，基輔的境遇印證了已故美國前國務卿基辛格的警世名言：“做美國的敵人是危險的，而做美國的盟友則是致命的。”



俄軍的戰場優勢是俄羅斯在談判桌前的最大底氣。庫爾斯克州86%領土的實質性控制、扎波羅熱防線的突破、頓涅茨克地區的多線突擊——這些戰果不僅是軍事勝利，更是對西方“戰略耐力”的消耗測試。克裡姆林宮敏銳捕捉到：歐洲對烏軍援已顯疲態，成員國分歧公開化，民眾抗議聲浪中“暖氣優先於子彈”呼聲漸高。俄方戰略清晰地指向以戰場優勢固化既得利益，再借停火協議將其合法化。正如俄軍事專家所言，所謂談判，不過是戰場態勢的背書。



歐洲從“後援團”變成了“局外人”，長期對美安全依賴使其戰略自主的底氣越發匱乏。儘管德法領導人程式化“歡迎”美俄通話，但淪為“看客”的尷尬處境冷暖自知。英國首相斯塔默提議向烏派遣地面部隊、歐盟豪擲35億歐元援烏，這些看似強硬的舉措，實則是集體安全焦慮的投射。德國《圖片報》形容，美俄通話讓歐洲國家“瑟瑟發抖”。“政客”新聞網歐洲版寫道，特朗普與普京的談判讓歐洲陷入“黑暗”。當美俄直接劃定停火框架時，布魯塞爾的表態成了“自說自話的外交獨白”。