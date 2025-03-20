立會通過　營運者須保護關鍵電腦系統

中評社北京3月20日電／據大公報報導，《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》（《條例草案》）昨日（19日）在立法會三讀通過。保安局局長鄧炳強期望2026年1月1日正式生效，並設立專責辦公室，之後再半年內開始逐步分階段指定關鍵基礎設施營運者，以及他們的關鍵電腦系統。



鄧炳強表示，條例草案目的是向被指定為關鍵基礎設施營運者的機構，訂立法定的要求，確保他們採取適當措施保護電腦系統，減低網絡攻擊導致必要服務受影響或破壞的機會，從而維持香港社會正常運作和市民正常生活，他樂見持份者和社會對立法建議反應正面，重申條例原則施加的法定責任旨在保障電腦系統安全，絕非針對個人資料及商業秘密，同時條例無域外效力。



條例草案列出八個規管界別，包括資訊科技、能源、銀行和金融服務、交通、醫護服務、電訊及廣播等，以及維持關鍵的社會和經濟活動的設施，例如大型體育表演場地、科研園區等。這些機構的關鍵基礎設施營運者，要遵守三類法定責任，包括要設立電腦系統安全管理部門；定期進行風險評估、審核和演練；當有電腦系統安全事故發生時，營運者須在指定時間內向政府報告。



中華電力有限公司（中電）回應表示，歡迎立法會通過條例草案，加強香港在網絡安全領域的規管。中電將繼續與香港特區政府及相關持份者合作，支持條例的落實工作，保障對關鍵基礎設施核心功能至關重要的電腦系統安全。