厚植動漫土壤　成都育出百億哪咤

左圖：群眾在天府長島數字文創園門口的哪咤雕塑旁打卡。右圖：民眾在可可豆動畫公司外牆的哪咤海報前合影留念。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月20日電／據大公網報導，“作為成都文創產業發展的親歷者和見證者，我為成都近年來的良好發展態勢感到高興。”3月17日，成都可可豆動畫影視有限公司（簡稱“可可豆”）總裁劉文章在四川成都召開的數字文創產業高質量發展座談會上表示。截至3月19日，可可豆出品的《哪咤2》總票房已突破150億元，衝進全球票房前五。



近年來，成都厚植動漫土壤，大力發展數字文創產業。可可豆所在的成都高新區天府長島數字文創園，聚焦動漫影視、遊戲電競、數字音樂等重點賽道，已引入60餘家企業，從業人員約6000人，孕育出哪咤系列、“十萬個冷笑話”等20餘個頭部IP。透視背後成因，成都兼具“慢生活”和“快發展”的城市特質，有利於留住人才在此深耕發展。＼大公報記者 向芸成都報導



走進天府長島數字文創園不難發現，距離《哪咤2》第一出品方可可豆動畫不到100米，便是參與申公豹製作部分的千鳥文化傳播有限公司，再步行5分鐘，便能到達參與特效製作的墨境天合成都公司。發行方之一的成都自在境界公司也在附近，畫心科技、雲海天聚、炬煋文化等製作公司都扎根成都。



文創產業集群效應顯現



成都天府軟件園公司副總經理周衛鵬接受大公報採訪時表示，自2019年投運至今，天府長島數字文創園已引入60餘家企業，聚合了從IP開發、內容製作到衍生品運營的完整產業鏈，並孕育出20餘個頭部IP。《哪咤2》驗證了這種產業聚合帶來的高效益，也展示出天府長島數字文創園獨具特色的產業生態。



墨境天合成都數字圖像科技有限公司視效總監邢明禮亦對大公報表示，墨境天合與可可豆動畫的合作始於第一部《哪咤之魔童降世》，彼時，團隊考察了很多城市，發現成都無論在經濟、科技、文化、人才儲備等方面均已具備了視效公司發展的必要條件，尤其是天府長島數字文創園所在的成都高新區，以其獨特的經濟、科技、文化及人才優勢，為視效企業的長遠發展提供了肥沃土壤。