針灸埋線塑形　中醫瘦身掀熱潮

3月19日，國家衛生健康委在北京召開新聞發布會，介紹時令節氣與健康（春分）有關情況，並答記者問。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月20日電／據大公網報導，中醫減肥近年在香港及內地掀起熱潮，針灸、埋線等療法因其自然、安全的特點受到追捧。其中，嶺南火針療法因能促進新陳代謝、控制食欲，被視為“塑形秘方”。在國家提出“體重管理年”後，不少市民慕名到中醫診所嘗試中醫減肥。



廣州中醫藥大學第一附屬醫院針灸康復中心主任中醫師、嶺南火針非遺傳承人王澍欣告訴大公報，中醫認為，肥胖多因脾胃虛弱導致水濕痰飲滯留體內，而現代飲食結構不合理則加重了這一問題。嶺南火針療法正是通過“溫、通、補、清、消”五大功效，激發經絡氣血運行，增強胃腸蠕動，消脂瘦身。“火針療法通過燃燒後特製的針具快速刺激穴位，如中脘、水分、天樞、氣海、足三里等，借助火的溫熱作用促進代謝，改善脾胃功能，幫助身體更高效地運化水濕。”王澍欣指出，它還能補益陽氣，使人精神充沛，更願意運動，形成良性循環。



“近段時間來我們針灸康復中心主動提出希望針灸、埋線減重的患者明顯增加，有的人通過針灸理療減肥後，效果立竿見影。但亦有人見效時間比較長，這跟每個人的體質和本身是否有基礎疾病相關。”王澍欣說，肥胖與心腦血管疾病、糖尿病、睡眠障礙、某些藥物的不良反應等息息相關。“中醫減肥雖有獨特優勢，但也需搭配合理飲食和適量運動，方能事半功倍。”