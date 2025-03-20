理大申辦醫學院　培育AI時代醫生

理大強調擁有眾多醫療相關教研設施，可直接用於醫科教學。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月20日電／據大公網報導，香港理工大學正在申辦香港第三間醫學院，理大昨日（19日）介紹醫學院發展方向，校長滕錦光表示新醫學院旨在為AI時代培養新一代醫生，並指出理大擁有45年的培養醫療人才經驗、豐富的師資和教研設施，“性價比更高”。校董會主席林大輝表示，醫學院搬入牛潭尾校區前，理大可以負責所有財政開支，即現屆及下屆政府可以“分毫不用付”。



就新醫學院的定位及優勢，滕錦光表示，未來的醫療生態將依賴人工智能驅動的設備，醫學院會採用AI賦能的嶄新、高效益醫學教育模式，培養精通AI及先進技術、具備科研能力的新一代醫生。



滕錦光續指，理大目前開設物理治療、護理及放射治療多個專業，為未來跨學科合作奠定基礎。他又指若獲批設立醫科，理大將發展成為香港最全面的醫療人才培養基地，符合全生命周期健康服務的需求。他亦強調，理大在醫工結合方面實力強勁，取得諸多科研成果，例如近視控制鏡片。另外，理大亦成立了“人工智能＋研究院”，推動人工智能醫療發展。



理大現時擁有逾1300名醫療相關教研人員和超過90個相關實驗室及教研設施，可直接用於醫科教學，實現資源高效利用，滕錦光形容“性價比更高”。



校方表示，理大擬開辦四年制醫科學士學位課程，重視臨床能力培養，初期擬錄取本地和非本地學生合共50名，往後按需求逐步增加學額。同時，理大將成立聚焦醫療科技創新的新書院，醫科生不僅入住書院，更能跨學科與不同的導師交流學習。



滕錦光亦公布相關專家咨詢委員會名單，共21人，當中有4位海外專家，而內地專家占比較高。滕錦光解釋，希望醫學院服務香港外，也服務大灣區的需求，又認為內地的專家都是非常尖端。委員會成員包括中國工程院院士鐘南山、諾貝爾獎得主Barry Marshall及前食物及衛生局局長周一嶽等。校方表示，學生將有機會前往內地五所合作醫院實習，包括北京大學第三醫院等。

