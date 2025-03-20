中國向贊比亞捐贈植保無人機

中評社北京3月20日電／據新華社報導，中國農業農村部向贊比亞農業部捐贈5台植保無人機交接儀式18日在盧薩卡舉行。贊比亞農業部長菲里對中方表示感謝。



交接儀式上，中國駐贊比亞使館臨時代辦王晟表示，農業合作是中贊全面戰略合作夥伴關係的重要組成部分，希望這5台植保無人機為改善贊比亞農業生產條件、提升農業機械化水平發揮積極作用。



菲里表示，此次捐贈是贊比亞政府首次收到的無人機捐贈，贊比亞將繼續推動農業現代化和機械化進程，促進農業發展。



交接儀式後，贊農業部還進行了植保無人機試飛。