專項整治破解農村集體“三資”監管難題

湖北省武穴市紀委監委積極推動建設農村集體“三資”信息化監管平台，守牢村集體“家底”，以大數據信息化賦能正風反腐，為推進鄉村全面振興保駕護航。圖為近日，武穴市紀委監委工作人員在該市農村產權交易中心瞭解農村集體“三資”監管情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京3月20日電／據中國紀檢監察報報導，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上指出，要持續推動全面從嚴治黨向基層延伸。中國紀檢監察報、中央紀委國家監委網站今起聯合推出“正風反腐在身邊·記者百縣行”欄目，派出記者深入一線調研採訪，報導紀檢監察機關聚焦“國之大者”強化政治監督、強力正風肅紀反腐的鮮活實踐，通過群眾可感可及的變化，展現全面從嚴治黨就在身邊、紀檢監察就在身邊。



初春，上桂村的村道兩旁已生出了綠意。



在村黨員群眾服務中心的會議室里，一場座談會正在熱烈進行。



作為湖北省黃岡市代管的縣級市，武穴市紀委監委始終把強化基層監督、守護群眾利益作為重要事項。圍繞村集體“三資”管理，市紀委監委、市農業農村局、大法寺鎮政府的幹部，上桂村“兩委”成員及村民代表圍坐在一起，討論聲此起彼伏。



“最大的變化，是人的變化。”村黨總支書記桂堂鬆深有感觸。



上桂村有4個自然垸，7個村民小組，300多戶2000多人，“苗不一樣齊”。桂堂鬆回憶道：“多年來，村集體‘三資’理不清，管不好。村‘兩委’怕得罪人，不敢清理，村幹部說話沒人聽，辦事沒人跟，村民意見大，上訪不斷。”



旁邊的大法寺鎮鎮長陳苓苓接過話茬：“村里資源合同簽50年的也有，70年的也有，1畝地年租金5元、10元的更是多。有村民占著集體的地，多年不繳承包金。村‘兩委’換了好幾屆，村幹部也不知道那是集體資源，時間一久，反而成了‘私人’的。”上桂村之難，她再清楚不過——大法寺鎮開展了多輪農村集體“三資”清查，上桂村始終是啃不動的“硬骨頭”。

