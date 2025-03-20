湖南常德四代曲藝人賡續絲弦情

“50後”的常德絲弦名家宋潔（左一）、“60後”的常德絲弦代表性傳承人朱曉玲（左二）、“80後”的常德絲弦青年傳承人伍恩禹（右二）與“90後”青年演員代表謝顔竹（右一）（圖源：新華社） 中評社北京3月20日電／據新華社報導，3月19日，“50後”的常德絲弦名家宋潔、“60後”的常德絲弦代表性傳承人朱曉玲、“80後”的常德絲弦青年傳承人伍恩禹與“90後”青年演員代表謝顔竹四代曲藝人同場登台共演一支曲目。



位於湖南省常德市鼎城區的常德絲弦藝術劇院匯集了從“50後”到“90後”的四代常德絲弦曲藝人，她們分別是“50後”的常德絲弦名家宋潔，“60後”的常德絲弦代表性傳承人朱曉玲，以及常德絲弦青年傳承人伍恩禹代表的“80後”和以謝顔竹為代表的“90後”青年演員群體。同一團隊的四代藝術工作者前赴後繼、薪火相傳，共同賡續和守護著常德絲弦這項優秀的地方傳統曲藝。



常德絲弦是流行於湖南常德的一種地方曲藝，由明末清初江浙一帶民歌和時調小曲傳入常德後，經與當地民間音樂結合併不斷演變、發展而形成，因以常德方言演唱，並用絲弦樂器伴奏而被稱為常德絲弦。2006年常德絲弦被列入第一批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。