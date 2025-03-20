中紀委：堅決糾治以咨詢費等名義變相收送禮

重慶市綦江區紀委監委深化“紀巡審”聯動，緊盯以講課費、咨詢費、評審費等名義變相收送禮問題開展監督檢查，嚴防不正之風滋生蔓延。圖為近日，該區紀檢監察幹部聯合巡察幹部、審計幹部在某單位瞭解有關情況。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京3月20日電／據中國紀檢監察報報導，2月24日，中央紀委國家監委網站發布消息，國家稅務總局廣西壯族自治區稅務局原黨委副書記、副局長、巡視員蒙啟華被開除黨籍，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。通報披露，蒙啟華收受下屬以審稿費名義送予的錢款。



從紀檢監察機關查處的案例看，不僅是審稿費，現實中一些行賄人送禮的手段升級、花樣翻新，有的以講課費、課題費、咨詢費、評審費等名義變相送禮、拉關係，背後隱藏著權錢交易，需要高度警惕、及時糾治。



以講課費、課題費、咨詢費、評審費等名義，掩蓋權錢交易和利益輸送事實



“公司承接一些土地整理項目，在項目進行驗收時，我會給專家評審組成員一定的專家評審費。同時，也給相關黨員幹部準備了專家評審費，其實就是變相給他們送禮。”日前，江蘇省揚州市江都區紀委監委辦案人員與當地某工程建設公司法定代表人馬某談話，馬某對此並不諱言。



“在監督辦案中，我們發現土地整理項目領域相關公職人員違規收取專家評審費成為行業‘潛規則’，每人每次可以收到2000元左右的紅包。”在辦案人員看來，這種亂象會引發大量問題。比如，不法商人把送禮的成本轉嫁到工程項目上，降低投入，加之公職人員收了紅包，驗收環節往往流於形式，使得質量不過關的項目輕鬆過關。



事實也確實如此。在承接的三個土地整理項目驗收時，馬某都以專家評審費名義，給江都區土地整理開發中心原主任鄭某送去紅包，請求關照。



鄭某雖非專家評審組成員，卻欣然收下專家評審費，並極力幫助管理服務對象說情打招呼，以確保項目驗收順利通過。

