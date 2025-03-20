《您的聲音》：“熱線”勾勒京城民生畫卷

紀錄電影《您的聲音》首映禮（圖源：央視新聞） 中評社北京3月20日電／據光明日報報導，紀錄電影《您的聲音》從世界超大城市治理共性難題入手，以“12345”熱線接入的市民電話為線索，展示了北京“接訴即辦”改革的生動實踐。該片聚焦7個與民生息息相關的真實案例：胡同停車治理、老樓加裝電梯、話務員成長、街道書記工作、接訴即辦立法、外國記者調研、應急搶險，講述了流轉於熱線工單之間、來源於百姓生活中的故事。



真實故事展現城市治理力量



沒有傳統意義上的“演員”，沒有事先設計的台詞，《您的聲音》完全基於現實生活，將一個個生動鮮活的故事搬上大銀幕，用鏡頭記錄並細膩展現百姓的生活點滴。



影片開篇講述胡同停車難的故事——西城區大栅欄胡同居民蔡衛的一通電話，推動了一場疏堵結合的停車治理行動，在大栅欄街道城管科副科長齊勇和同事們的努力下，多部門合力為居民提供了周邊惠民車位。



同樣，中關村街道知春裡西社區年輕社工沈佳捷為了讓老年住戶上下樓更方便，奔波四年給老樓加裝電梯。四年裡，他挨家挨戶溝通，甚至為說服一戶家庭而選擇驅車90分鐘輾轉至郊區。“因為我熱愛這份工作，所以我就想做好它。”沈佳捷坦言。



影片總導演徐潔勤對基層工作者表達了深深的敬意：“我們在拍攝中力求捕捉到基層工作者處理訴求時的艱辛與擔當。他們日復一日地協調各方，解決複雜難題，既要精準運用政策法規，也要耐心安撫群眾情緒，更有對創新治理方法的探索。每一項訴求的解決，都是基層治理能力的生動體現。正是這些平凡英雄的堅守，構成了城市治理最堅實的底座。”



北京12345熱線日均接聽6萬通電話，支撐起如此高強度工作量的是750個工位、1700名話務員及343個街鄉鎮的聯動機制。看完影片後，回龍觀街道金域華府社區黨總支書記、居委會主任閆輝感慨萬分：“這部紀錄片就是社區工作的真實寫照，節目當中一些優秀的案例讓我明白，我們要用心傾聽、換位思考，用真誠的態度和實際行動去解決問題、化解矛盾，才能贏得居民們的信任和支持。”