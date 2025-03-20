阿塞拜疆學者：中國正積極影響全球南方國家

中評社北京3月20日電／據新華社報導，“如今，中國是資本、技術和先進理念的重要來源地。中國發展理念正對全球南方國家產生積極影響。”阿塞拜疆南高加索政治學家俱樂部主任伊爾加爾·韋利扎德日前在巴庫接受記者專訪時說。



韋利扎德說，中國同中亞、非洲、拉美等地區國家的合作正蓬勃發展。中國一直倡導與各國友好交往，其外交理念強調各國利益的交融。中國以實際行動兼顧各方利益，推動大規模雙邊和多邊合作項目，同其他國家實現良性互動與有效合作。



韋利扎德高度評價中國愛好和平、合作發展的外交理念。他說，包容性是中國對外政策的一大亮點，共建“一帶一路”倡議就是生動案例。這一倡議為各國提供了廣泛合作機會，通過具體項目落地，促進了不同地區、不同國家之間的經濟合作。



韋利扎德說，共建“一帶一路”倡議得到了廣泛支持。它通過多層面、多維度合作，化解全球經濟失衡帶來的風險。在當前全球地緣政治和經濟格局動蕩的背景下，共建“一帶一路”倡議為各國提供了一條穩定的發展路徑。



韋利扎德指出，中國正在攜手全球南方國家共同發展。中國為全球南方國家提供了互利互惠的新型關係模式，其核心在於尊重各國自主選擇。



韋利扎德說，阿塞拜疆是中國的重要夥伴之一，中國提出的各項倡議在阿塞拜疆受到廣泛歡迎。他相信，中國的發展理念為全球南方國家提供了寶貴啟示，有助於各國團結應對挑戰。中國與全球南方國家的合作將為世界帶來更多穩定與繁榮。