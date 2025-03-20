香港租盤供不應求　加租反價照獲承接

左圖：藍天海岸有兩房單位獲中環上班白領人士承租。右圖：亮賢居中層三房單位以3.1萬元租出。（大公報） 中評社香港3月20日電／大公報報導，住宅租盤持續供不應求，刺激租金狂升，與樓價走勢天與地。東湧藍天海岸一個兩房戶以月租1.83萬元租出，較舊租勁升22%；大角咀亮賢居一個三房單位原放租2.9萬元，業主反價2000元或7%，最新以3.1萬元租出。另外，多個入夥新盤錄得租務成交，其中啟德跑道區的天瀧及DOUBLE COAST Ⅰ，受惠區內綠色系統擬增加一個車站帶挈，連環錄得預租個案。



中原地產副分區營業經理曹嘉華表示，租賃需求有增無減，推動租金持續向上。藍天海岸2座低層H室兩房戶，實用面積561方呎，原先叫租1.9萬元，議價後減700元，以1.83萬元租出，呎租32.6元，較上一份租約月租1.5萬元上升22%。租客為白領人士，於中環上班，看中東湧環境舒適兼交通方便，最重要是租金比市區便宜，所以搬入。業主於2006年以182.5萬元買入單位，現租金回報高達12厘。



香港置業分行市務經理（銷售）鄺偉源表示，亮賢居中層E室，實用面積839方呎，三房連工人房間隔。最初以2.9萬元放租，約3個月後獲同區客問盤，業主見租盤搶手於是反價，最終以3.1萬元租出，呎租36.9元。據瞭解，租客為夫婦，看中單位剛新裝修，睇樓兩次後決定承租。資料顯示，業主2009年8月以669.5萬元購入單位，回報約5.6厘。



天瀧三房租8萬 回報2厘



入夥盤陸續錄得租賃成交，供應重鎮的啟德區不乏支持。市場消息指，天瀧本月錄兩宗租務個案，當中8座中層B室，實用面積1298方呎，三房套連工作間，以月租8萬元租出，呎租61.6元。資料顯示，業主去年4月購入價4765萬元，租金回報2.01厘。另一租務成交為8座中層B室，面積及開則一樣，月租7.3萬元，呎租56.2元。業主去年4月買入價4771萬元，租金回報1.8厘。



鄰近的DOUBLE COAST Ⅰ亦錄得兩宗租務個案，包括3座中層H室一房套單位，實用面積324方呎，月租1.7萬元，呎租52.5元。業主於今年1月以572.7萬元買入單位後隨即放租，現租金回報3.6厘。另一成交為3座低層H室，面積及間隔相同，月租1.63萬元，呎租50.3元。業主去年12月買入價548.9萬元，租金回報約3.6厘。



凱柏峰快交樓 首錄預租



接近交樓的日出康城凱柏峰Ⅰ錄得首宗預租。美聯物業高級分區營業經理黃富國表示，該盤1A座中層E室，實用面積455方呎，兩房間隔，一個半月前叫租2萬元，獲區內家庭客探盤，見屋苑臨近入夥決定轉租，議價1000元，以月租1.9萬元承租，呎租41.8元。業主於2022年9月以854.9萬元一手買入，持貨3年，現租出可享約2.7厘租金回報。



近年租金表現強勁，差估署公布2025至2026財政年度應課差餉租值資料，整體私人住宅應課差餉租值平均按年上升5.8%，其中九龍區按年漲6.9%升幅最大，新界區升6.1%，港島區上揚約4.8%。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，該行統計2月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租約37.81元，按月升0.4%，按年更升6.15%。相信第二季租務旺季臨近，租金將有力進一步向上，屆時有望帶動租金回報率跟隨向上。